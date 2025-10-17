- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Вихваляв окупантів та закликав до капітуляції: проросійського інтернет-агітатора викрила СБУ на Київщині
58-річний експравоохоронець підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.
На Київщині кіберфахівці СБУ викрили проросійського інтернет-агітатора, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
З’ясувалося, що 58-річний чоловік є колишнім правоохоронцем.
Крім схвальних коментарів, які агітатор залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.
Тепер зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
