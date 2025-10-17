ТСН у соціальних мережах

Київ
177
1 хв

Вихваляв окупантів та закликав до капітуляції: проросійського інтернет-агітатора викрила СБУ на Київщині

58-річний експравоохоронець підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.

Світлана Несчетна
На Київщині викрили проросійського агітатора

На Київщині викрили проросійського агітатора / © СБУ

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили проросійського інтернет-агітатора, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З’ясувалося, що 58-річний чоловік є колишнім правоохоронцем.

Крім схвальних коментарів, які агітатор залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.

Тепер зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агент РФ наводив ракети на аеродроми ЗСУ на заході України.

