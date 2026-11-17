Київ накриває небезпечний туман / © Pixabay

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У Києві найближчими годинами очікується туман, який утримуватиметься до кінця ночі та вранці 18 листопада. Видимість становитиме 200–500 метрів, що може створити небезпечні умови для водіїв і пішоходів.

Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр.

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У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки

Через туман у столиці оголосили І рівень небезпечності — жовтий. За даними синоптиків, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Водіям варто бути особливо уважними, зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. Пішоходам слід переходити дорогу лише у визначених місцях і враховувати, що через погану видимість водіям складніше вчасно помітити людей на проїжджій частині.

Погода в Україні — останні новини

Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть атлантичні циклони та вологі повітряні маси з Європи й Середземномор’я. Вони принесуть дощі, місцями значні, а подекуди й слабкі грози. Водночас температура буде вищою за кліматичну норму. Такий циклонічний характер погоди зберігатиметься протягом більшої частини тижня.

Попри незвично високі температури, листопадова погода не буде комфортною. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про дощі, тумани та мокрий сніг, особливо в північних і західних регіонах. Видимість під час туманів може знижуватися до 200 метрів, а посилений вітер і висока вологість створюватимуть відчуття більшої прохолоди. В окремі дні стовпчики термометрів показуватимуть до +14 градусів, однак уже на вихідних температура почне знижуватися.

Наприкінці тижня на зміну нетиповому теплу може прийти арктичне повітря. Прогностичні моделі вказують на ймовірне відчутне похолодання 21–22 листопада. До цього часу в Україні переважатиме волога погода з дощами, хмарністю та локальними туманами, а посилений вітер додаватиме відчуття холоду. Отже, після кількох днів температурних показників, характерних радше для жовтня, країна може зіткнутися з різкою зміною погоди через наближення арктичного холоду.

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