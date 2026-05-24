Вибиті вікна, понівечені фасади: РФ атакувала відомі готелі «Україна» та «Дніпро» в центрі Києва

Реклама

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро», які входять до холдингу ARS Capital Максима Кріппи.

Про це пише NV з посиланням на пресслужбу компанії.

Російський удар вибив у готелях десятки віконних та балконних блоків, понівечив фасади, пошкодив внутрішні приміщення та частину номерного фонду. У деяких зонах обвалилися елементи оздоблення, пошкоджено стелі, дверні конструкції та інженерні комунікації. Уламки скла й фрагменти фасаду розлетілися по прилеглій території, через що пошкодження отримали автомобілі гостей.

Реклама

На щастя, обійшлося без жертв. Гості та персонал готелю на момент атаки перебували в укритті. В готелях відкрили оперативний штаб реагування, провели перевірку номерів і загальних зон та розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

У компанії уточнили, що готель «Україна» продовжує працювати у штатному режимі настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

Масований ракетний удар по Києву 24 травня

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Також ми повідомляли, що під час удару у Києві засипало вхід до укриття: люди опинилися заблокованими у підвалі школи.

Реклама

Новини партнерів