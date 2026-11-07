Вибухи в Києві — ілюстративне фото / © соцмережі

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Удень 7 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника через Вишгород у напрямку центру столиці.

Реактивний БпЛА рухався в напрямку центру Києва

За інформацією Повітряних сил, ворожий безпілотник прямував через Вишгород у бік центральної частини Києва.

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«Реактивний БпЛА через Вишгород у напрямку центру Києва», — йшлося в повідомленні військових.

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Станом на момент публікації інформації про можливі місця влучань, руйнування чи постраждалих не було. Обставини події з’ясовуються.

Також кореспонденти ТСН.ua повідомляють про гучні вибухи на Київщині.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. Одним із головних напрямків ворожого удару стали Київ та Київська область. Під обстрілом опинилися житлові квартали, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

У столиці внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них — дитина. Пошкоджень зазнали житлові будинки, будівля дитячого садка та Північний міст. Зокрема, у Солом'янському районі частково зруйновано фасад житлової п'ятиповерхівки, а в інших будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У Дарницькому районі безпілотник влучив у приватний будинок, де виникла пожежа.

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Складною залишалася ситуація і на Київщині. Унаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, підприємства, адміністративні споруди та об'єкти енергетики. Руйнування зафіксували одразу в кількох районах області. Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електропостачання, а відновлювальні роботи ускладнювала загроза повторних атак.

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