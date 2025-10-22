- Дата публікації
- Київ
Вибухи у Києві: є руйнування в кількох районах столиці
У кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки збитої ворожої повітряної цілі впали у дворі житлового будинку — там палають декілька автівок. На місці працюють екстрені служби.
У Дніпровському районі уламки також впали на територію житлової забудови. Пожежі немає, постраждалих немає. За іншою адресою в цьому ж районі вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах будинку, також без займання й без потерпілих.
У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.
Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.