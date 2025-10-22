ТСН у соціальних мережах

Київ
149
1 хв

Вибухи у Києві: є руйнування в кількох районах столиці

У кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки збитої ворожої повітряної цілі впали у дворі житлового будинку — там палають декілька автівок. На місці працюють екстрені служби.

У Дніпровському районі уламки також впали на територію житлової забудови. Пожежі немає, постраждалих немає. За іншою адресою в цьому ж районі вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах будинку, також без займання й без потерпілих.

У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.

Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

149
