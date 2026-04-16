Вибухи у Києві: уламки ракети влучили в багатоповерхівку
У Києві під час повітряної атаки уламки ракети влучили у 16-поверховий будинок у Подільському районі, також за іншою адресою спалахнула пожежа на першому поверсі житлового будинку.
У Києві вночі проти 16 квітня пролунали нові вибухи на тлі повітряної атаки. У Подільському районі зафіксовано перші наслідки ворожого удару.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, уламки ракети влучили у шостий поверх 16-поверхового житлового будинку. Попередньо, пожежі там немає.
Крім того, за іншою адресою в Подільському районі сталася пожежа на першому поверсі житлового будинку. На місцях працюють екстрені служби.
Міська влада наголошує, що атака на столицю триває, а загроза з повітря зберігається. Жителів і гостей Києва закликають негайно перебувати в укриттях до завершення тривоги.
