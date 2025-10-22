ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Київ
953
Вибухи у Києві: у Голосіївському районі спалахнула пожежа

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: у Голосіївському районі виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на місце події вже прямують усі необхідні служби. Попередньо – працюють сили ППО.

Мер закликав киян не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

