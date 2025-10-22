- Дата публікації
Вибухи у Києві: у Голосіївському районі спалахнула пожежа
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: у Голосіївському районі виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, на місце події вже прямують усі необхідні служби. Попередньо – працюють сили ППО.
Мер закликав киян не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.