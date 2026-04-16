- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Києві: працює ППО
У столиці в ніч проти 16 квітня пролунали вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Шевченківський район столиці було викликано медиків. Бригада вже вирушила на місце події.
Інші деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.
Оновлено
У Подільському районі влучання в нежитлову будівлю.
Також падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них — пожежа.
В Оболонському —падіння уламків (попередньо ракети).
Екстрені служби прямують на місця.
Міська влада закликає жителів Києва негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.