Вибухи у Києві: працює ППО

Олена Кузьмич
ППО / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У столиці в ніч проти 16 квітня пролунали вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Шевченківський район столиці було викликано медиків. Бригада вже вирушила на місце події.

Інші деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.

Оновлено

  • У Подільському районі влучання в нежитлову будівлю.

  • Також падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них — пожежа.

  • В Оболонському —падіння уламків (попередньо ракети).

  • Екстрені служби прямують на місця.

Міська влада закликає жителів Києва негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.

