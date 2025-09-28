Вибухи у Києві: четверо загиблих

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 28 вересня окупанти масовано атакували Київ та область безпілотниками та ракетами. За попередніми даними, є загиблі.

Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

«За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки», — уточнив він.

Нагадаємо, під ранок 28 вересня російські окупаційні війська завдали удару дронами та крилатими ракетами по Києву, внаслідок чого у кількох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі.

У Польщі підняли у повітря чергові пари винищувачів та привели у найвищу готовність сили протиповітряної оборони через активність далекої авіації РФ.