Два вибухи у Києві за один день: що відомо про наслідки та причини

На ринку у Деснянському районі столиці стався вибух / © Поліція Києва

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У Києві 3 квітня сталися два вибухи в різних районах міста, які призвели до загибелі та травмування людей.

Правоохоронці розглядають різні версії подій, включаючи випадковість та умисні дії.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інциденти у двох районах столиці.

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Вибух у Деснянському районі

Вдень, на території ринку «Юність» пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє чоловіків віком 59 і 60 років.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак другий постраждалий згодом помер у лікарні.

Вибух на ринку в Києві 3 квітня / © Поліція Києва Вибух на ринку в Києві 3 квітня / © Поліція Києва

Вибух у Дніпровському районі

У Дніпровському районі чоловік отримав поранення після того, як підняв підозрілий предмет, обмотаний дротом, біля гаражів.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив’язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою.

«Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя», — написали у відомстві.

На місці працювали вибухотехніки, слідчі та медики. Минулося без пожежі.

Що кажуть правоохоронці

За попередньою інформацією, причиною вибуху на ринку «Юність» міг бути газовий балон, але пізніше правоохоронці встановили, що вибух стався через підрив гранати.

У приміщенні вибухотехніки главку виявили залишки боєприпасу.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження:

за частиною 2 статті 115 ККУ — умисне вбивство

за частиною 1 статті 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі невідомо, чи пов’язані ці інциденти між собою. Слідчі розглядають усі версії — від випадкового вибуху до умисних дій

Раніше ми повідомляли про те, що на Вінниччині невідомі стріляли в жінку під час вигулу собаки.

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