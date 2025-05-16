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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1758
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Києві 16 травня — що відомо

У Святошинському районі Києва зафіксоване займання в нежитловій зоні, там працюють пожежники.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У столиці працювала ППО

У столиці працювала ППО / © ТСН.ua

Сьогодні, 16 травня, близько 6.40 у Києві пролунали вибухи. Зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Про це повідомили у КМВА.

«Наразі на місці працюють пожежники», — йдеться у повідомленні.

Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Раніше повідомлялося, що столиця перебуває під ворожою атакою - працювала ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1758
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