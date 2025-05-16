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- Київ
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Вибухи у Києві 16 травня — що відомо
У Святошинському районі Києва зафіксоване займання в нежитловій зоні, там працюють пожежники.
Сьогодні, 16 травня, близько 6.40 у Києві пролунали вибухи. Зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району.
Про це повідомили у КМВА.
«Наразі на місці працюють пожежники», — йдеться у повідомленні.
Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби. Інформація про постраждалих поки не надходила.
Раніше повідомлялося, що столиця перебуває під ворожою атакою - працювала ППО.