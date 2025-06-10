Вибухи, пожежі та руйнування: Росія знову влаштувала масовану атаку на Київ

РФ атакувала Київ / © ТСН

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Російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За даними військових, столицю атакували чисельні БпЛА, які заходили в столицю з різних напрямків.

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У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці:

Дарницький район:

пожежа в нежитловій будівлі;

руйнування житлового будинку (без займання);

падіння уламків дрона в зеленій зоні;

часткове руйнування нежитлових споруд;

пошкодження гаражного кооперативу;

займання складських приміщень і лісосмуги;

пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

пошкоджено два поверхи житлового будинку;

займання в офісній будівлі;

уламки впали на відкриту місцевість;

руйнування житлового будинку;

пожежа на складах.

Голосіївський район:

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уламки дрона впали на територію нежитлової будівлі;

руйнування у бізнес-центрі.

Деснянський район:

загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.

Шевченківський район:

пожежа у житловому будинку;

пошкодження будинку за іншою адресою;

займання у багатоповерхівці.

Подільський район:

пошкодження нежитлових приміщень.

Соломʼянський район:

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уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали поранення: одного госпіталізовано в Оболонському районі, іншому надали допомогу на місці у Дарницькому.

Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Унаслідок нічної атаки на Одесу російськими дронами загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

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