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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вибухи, пожежі та руйнування: Росія знову влаштувала масовану атаку на Київ

У ніч проти 10 червня Київ зазнав однієї з наймасованіших повітряних атак за останній час.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ атакувала Київ

РФ атакувала Київ / © ТСН

Російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За даними військових, столицю атакували чисельні БпЛА, які заходили в столицю з різних напрямків.

У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці:

Дарницький район:

  • пожежа в нежитловій будівлі;

  • руйнування житлового будинку (без займання);

  • падіння уламків дрона в зеленій зоні;

  • часткове руйнування нежитлових споруд;

  • пошкодження гаражного кооперативу;

  • займання складських приміщень і лісосмуги;

  • пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

  • пошкоджено два поверхи житлового будинку;

  • займання в офісній будівлі;

  • уламки впали на відкриту місцевість;

  • руйнування житлового будинку;

  • пожежа на складах.

Голосіївський район:

  • уламки дрона впали на територію нежитлової будівлі;

  • руйнування у бізнес-центрі.

Деснянський район:

  • загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.

Шевченківський район:

  • пожежа у житловому будинку;

  • пошкодження будинку за іншою адресою;

  • займання у багатоповерхівці.

Подільський район:

  • пошкодження нежитлових приміщень.

Соломʼянський район:

  • уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали поранення: одного госпіталізовано в Оболонському районі, іншому надали допомогу на місці у Дарницькому.

Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Унаслідок нічної атаки на Одесу російськими дронами загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

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