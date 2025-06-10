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- Київ
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Вибухи, пожежі та руйнування: Росія знову влаштувала масовану атаку на Київ
У ніч проти 10 червня Київ зазнав однієї з наймасованіших повітряних атак за останній час.
Російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За даними військових, столицю атакували чисельні БпЛА, які заходили в столицю з різних напрямків.
У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці:
Дарницький район:
пожежа в нежитловій будівлі;
руйнування житлового будинку (без займання);
падіння уламків дрона в зеленій зоні;
часткове руйнування нежитлових споруд;
пошкодження гаражного кооперативу;
займання складських приміщень і лісосмуги;
пожежа в житловому будинку.
Оболонський район:
пошкоджено два поверхи житлового будинку;
займання в офісній будівлі;
уламки впали на відкриту місцевість;
руйнування житлового будинку;
пожежа на складах.
Голосіївський район:
уламки дрона впали на територію нежитлової будівлі;
руйнування у бізнес-центрі.
Деснянський район:
загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.
Шевченківський район:
пожежа у житловому будинку;
пошкодження будинку за іншою адресою;
займання у багатоповерхівці.
Подільський район:
пошкодження нежитлових приміщень.
Соломʼянський район:
уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали поранення: одного госпіталізовано в Оболонському районі, іншому надали допомогу на місці у Дарницькому.
Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Унаслідок нічної атаки на Одесу російськими дронами загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей дістали поранення.