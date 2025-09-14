- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 252
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
Правоохоронці встановлюють причини й обставини надзвичайної ситуації з потягом у Фастівському районі.
У поліції Київщини розслідують подію з вибухами на залізниці. Відкрите кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Що сталося
Як зазначили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 поліцейським повідомили про інцидент на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Фастівського району Київської області. Там сталися вибухи.
«Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь», — повідомили у поліції.
На щастя, інформації про постраждалих не було.
Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Триває розслідування з метою встановлення обставин події.
Нагадаємо, вночі 14 вересня сталося пошкодження залізниці у Київській області через надзвичайну ситуацію. За даними Генштабу, відбулася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.
«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені», — додається у повідомленні.
Також у Мережі показали наслідки надзвичайної події. Ліквідація наслідків детонації триває.