Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту

Поліція Київщини розслідує вибухи на залізниці

Реклама

У поліції Київщини розслідують подію з вибухами на залізниці. Відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Що сталося

Як зазначили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 поліцейським повідомили про інцидент на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Фастівського району Київської області. Там сталися вибухи.

Реклама

«Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь», — повідомили у поліції.

На щастя, інформації про постраждалих не було.

Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Триває розслідування з метою встановлення обставин події.

Реклама

Нагадаємо, вночі 14 вересня сталося пошкодження залізниці у Київській області через надзвичайну ситуацію. За даними Генштабу, відбулася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.

«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені», — додається у повідомленні.

Також у Мережі показали наслідки надзвичайної події. Ліквідація наслідків детонації триває.