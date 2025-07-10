"Вибухи були один за одним": киянин розповів про пережиту атаку (відео)

Киянин, чия квартира була пошкоджена через атаку у ніч проти 10 липня / © скриншот з відео

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Після атаки на Київ у ніч проти 10 липня житель Шевченківського району розповів про пережите. Через удар була пошкоджена квартира чоловіка.

Про це киянин розповів журналістам «Ми — Україна».

Через російську нічну атаку по Києву у квартирі чоловіка повилітали вікна. Також горів дах цього багатоквартирного будинку.

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«Ми так само пережили, як і люди, які теж раніше страждали. Влупило — і дах горів. Моя квартира теж постраждала. І затопило, і вікна повилітали. Вибухи були один за одним з усіх сторін», — поділився чоловік.

Дата публікації 08:48, 10.07.25 Кількість переглядів 19 Житель Києва поділився пережитим під час атаки 10 липня

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія масовано атакувала Київ балістичними ракетами і дронами. Уламки впали у Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському та Подільському районах. Є пошкодження та виникли пожежі.

Через ворожий обстріл у Києві загинули двоє людей. Наразі відомо про 16 постраждалих.