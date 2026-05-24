Вибухова хвиля пошкодила метро у Києві: “Лук’янівську” закрили, є поранений (фото, відео)

Станція "Лук'янівська"

Під час масованої російської атаки на Київ вибухова хвиля серйозно пошкодила станцію метро “Лук’янівська”. Унаслідок удару вибило двері та конструкції ескалатора, які на великій швидкості влетіли у вестибюль. Уламками поранило чоловіка, допомогу йому надав доброволець із Шотландії.

У КМДА повідомили, що через пошкодження наземного вестибюлю станцію метро “Лук’янівська” тимчасово зачинено для пасажирів. Також після російського обстрілу буде тимчасово недоступний вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції “Хрещатик”.

Після завершення повітряної тривоги працівники метрополітену мають розпочати ліквідацію наслідків атаки та перевірку роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. У КМДА зазначили, що про відновлення роботи станцій повідомлять додатково.

Лук’янівка вже не вперше опиняється під ударом під час російських атак на столицю. Цього разу вибухова хвиля завдала пошкоджень навіть підземній інфраструктурі, де під час тривоги перебували люди.

