У Києві прогримів вибух: що відомо

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У понеділок, 5 травня, стався вибух в Оболонському районі Києва. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як стало відомо правоохоронцям, інцидент стався сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.

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На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

“Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували”, — зазначили у відомстві.

Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, вчора, 4 травня, у київському Гідропарку виникла пожежа. Попередньо, горіла технічна будівля.