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- Київ
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У Києві прогримів вибух: що відомо
Внаслідок детонації, попередньо, гранати є потерпілий.
У понеділок, 5 травня, стався вибух в Оболонському районі Києва. Поліція встановлює обставини події.
Про це повідомляє поліція Києва.
Як стало відомо правоохоронцям, інцидент стався сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
“Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували”, — зазначили у відомстві.
Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, вчора, 4 травня, у київському Гідропарку виникла пожежа. Попередньо, горіла технічна будівля.