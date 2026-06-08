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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1190
Час на прочитання
2 хв

Вибух у терміналі "Нової пошти" у Києві: затримано чоловіка, який відправив смертельну посилку (фото)

Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали в Запоріжжі 35-річного уродженця Донеччини, який надіслав до Києва заборонені осколкові боєприпаси, що здетонували під час розвантаження в терміналі та призвели до загибелі людини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Вибух у поштовому терміналі в Києві

Вибух у поштовому терміналі в Києві / © СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали зловмисника, який влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі Києва 5 червня. Внаслідок трагедії загинув один із працівників відділення, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, подія сталася вранці під час розвантаження чергової партії посилок — одна з бандеролей раптово здетонувала. Як з’ясували правоохоронці, відправлення містило незаконно придбані осколкові боєприпаси, пересилання яких суворо заборонено законом.

Хто влаштував підрив?

Ним виявився 35-річний уродженець Донеччини, який останнім часом проживав у Запоріжжі. Знехтувавши всіма правилами безпеки, чоловік вирішив відправити небезпечні засоби ураження своєму знайомому до Києва.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі / © СБУ

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Оперативники та слідчі СБУ спільно з поліцейськими затримали фігуранта за місцем його проживання в Запорізькій області.

«Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого неспростовні докази — дані про вміст посилки та підтвердження її відправлення», — зазначили в СБУ.

Яке покарання загрожує фігуранту?

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд міста Києва обрав затриманому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі комплексне розслідування триває для встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а також Запорізького управління СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва прогримів вибух. Подія сталася у п’ятницю вранці, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1190
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