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Вибух у терміналі "Нової пошти" у Києві: затримано чоловіка, який відправив смертельну посилку (фото)
Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали в Запоріжжі 35-річного уродженця Донеччини, який надіслав до Києва заборонені осколкові боєприпаси, що здетонували під час розвантаження в терміналі та призвели до загибелі людини.
Служба безпеки України та Національна поліція по «гарячих слідах» затримали зловмисника, який влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі Києва 5 червня. Внаслідок трагедії загинув один із працівників відділення, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, подія сталася вранці під час розвантаження чергової партії посилок — одна з бандеролей раптово здетонувала. Як з’ясували правоохоронці, відправлення містило незаконно придбані осколкові боєприпаси, пересилання яких суворо заборонено законом.
Хто влаштував підрив?
Ним виявився 35-річний уродженець Донеччини, який останнім часом проживав у Запоріжжі. Знехтувавши всіма правилами безпеки, чоловік вирішив відправити небезпечні засоби ураження своєму знайомому до Києва.
Оперативники та слідчі СБУ спільно з поліцейськими затримали фігуранта за місцем його проживання в Запорізькій області.
«Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого неспростовні докази — дані про вміст посилки та підтвердження її відправлення», — зазначили в СБУ.
Яке покарання загрожує фігуранту?
Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Солом’янський районний суд міста Києва обрав затриманому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Наразі комплексне розслідування триває для встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Спецоперацію проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а також Запорізького управління СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва прогримів вибух. Подія сталася у п’ятницю вранці, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.