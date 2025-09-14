- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 921
- Час на прочитання
- 2 хв
Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко повідомила про наслідки (фото)
«Укрзалізниця» повідомила про затримки через вибух на перегоні Боярка–Васильків.
У ніч на 14 вересня на залізничному перегоні Боярка–Васильків у Київській області стався вибух у вагоні поїзда. Внаслідок інциденту пошкоджено інфраструктуру на ділянці поблизу міста Боярка.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області», — заявила вона.
За попередніми даними, постраждалих немає. Причини вибуху з’ясовують правоохоронні органи, розслідування триває.
Станом на 15:00 14 вересня тривають аварійно-відновлювальні роботи. На місці працюють підрозділи ДСНС та Укрзалізниці, залучено техніку та персонал.
Усі елементи пошкодженого рухомого складу вже прибрано.
Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки.
Розпочата підготовка до укладання нових рейок замість пошкоджених.
Зміни у русі поїздів
Поїзд, у вагоні якого стався вибух, спочатку затримався на 4 години, зараз затримка скорочена до однієї години.
Загалом 28 поїздів прямують зміненими маршрутами, затримки становлять від 1,5 до 3 годин. Укрзалізниця працює над їхнім мінімізацією та узгодила прискорений контроль із Держприкордонслужбою України та польськими прикордонниками, щоб зберегти стикування міжнародних рейсів.
Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів. Натомість між Києвом і Бояркою курсують «човникові» поїзди, а Київська ОВА організувала додаткові автобусні рейси.
Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області внаслідок надзвичайної події сталася аварія на перегоні Боярка–Васильків. Є пошкодження залізничної інфраструктури.