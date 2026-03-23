Вибух у Бучі: очевидець розповів про момент теракту та перші хвилини після цього (відео)

Момент вибуху у Бучі 23 березня і місце теракту / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Жителі Бучі Київської області прокинулися 23 березня від гучного вибуху та потужної ударної хвилі, яку спершу сприйняли за побутовий вибух газу. Фахівці встановлюють обставини подвійного вибуху та надають допомогу постраждалим.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

«Прокинулися від потужного вибуху. Спочатку подумали, що в когось вибухнув газ у квартирі, але виявилося, що ні», — цитує міськрада мешканця будинку в Бучі, поблизу якого стався інцидент.

Реклама

«Прокинулися від потужного вибуху. І підозра зразу стала, що мабуть якийсь теракт, тому що побачили вирву. Все, що на землі, дуже багато гайок отаких. Вони нові, не кручені. Я побачив горловину, ну як від п’ятилітрової фляги. І вона була така, видно, що паливно-мастильні якісь матеріали», — розповів чоловік на відео.

За його словами, через дві години пролунав другий вибух, коли на місце інциденту прибули правоохоронці.

«Приїхали якісь слідчі чи хто, не знаю. І вони якраз проходили біля сміттєвого баку. І в цей момент був другий вибух. Ну яка нормальна людина покладе вибухівку у сміттєвий бак? І по факту — біля дому. Тобто це хтось на щось розраховував. Сто відсотків», — розповів містянин.

Він також повідомив, що внаслідок вибухів, у житловому будинку були вибиті вікна, пошкоджений мансардний фасад та обшивка будівлі. На території знесло весь паркан. Пошкодило навіть бетонне загородження.

Реклама

У міськраді додали, що очевидці повідомили про відчутну ударну хвилю.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби. Фахівці встановлюють обставини подвійного вибуху та надають допомогу постраждалим.

Кадри самого моменту вибуху були зафіксовані камерами відеонагляду.

Момент теракту Бучі потрапив на відео

Нагадаємо, уранці 23 березня в Бучі біля багатоповерхівки пролунали два вибухи невідомих предметів. Унаслідок інциденту поранені двоє правоохоронців, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Поліція кваліфікувала подію як теракт. На місці працюють оперативні служби та вибухотехніки, територію оточено, тривають слідчі дії.