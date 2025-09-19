ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Вибух та ймовірне падіння дрона у Києві: влада закликає залишатися в укриттях

У Соломʼянському районі столиці стався вибух після падіння ворожого дрона, екстрені служби прямують на місце. Атака БпЛА на Київ триває, влада закликає містян залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 19 вересня у Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння та вибух ворожого безпілотника.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, екстрені служби вже прямують на місце події.

Атака дронами на Київ триває. Влада закликає киян не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного оголошення про відбій.

Нагадаємо, що низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
470
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie