Вибух та ймовірне падіння дрона у Києві: влада закликає залишатися в укриттях
У Соломʼянському районі столиці стався вибух після падіння ворожого дрона, екстрені служби прямують на місце. Атака БпЛА на Київ триває, влада закликає містян залишатися в укриттях.
У ніч проти 19 вересня у Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння та вибух ворожого безпілотника.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, екстрені служби вже прямують на місце події.
Атака дронами на Київ триває. Влада закликає киян не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного оголошення про відбій.
Нагадаємо, що низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.