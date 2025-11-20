- Дата публікації
Вибух та пожежа у Києві: на Кудрявській палає квартира (відео)
Палає квартира на вул. Кудрявській у Шевченківському районі столиці: спочатку був вибух, а потім спалахнула пожежа, на місці вже працюють рятувальники.
У Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія: на вулиці Кудрявській, ймовірно, в одній із багатоповерхівок, спалахнула пожежа у квартирі.
Як повідомляють очевидці та підписники місцевих Telegram-каналів, пожежі передував вибух.
«Палає квартира на вул. Кудрявській: спочатку був вибух, а потім спалахнула пожежа. На місці вже працюють рятувальники», — йдеться у повідомленні, поширеному серед київських пабліків.
Наразі на місці інциденту вже працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією загоряння.
Причина вибуху та пожежі, а також інформація про постраждалих наразі невідомі.
