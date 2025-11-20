Вибух та пожежа у Києві: на Кудрявській палає квартира (відео)

Рятувальники вже працюють на місці події / © ДСНС в Івано-Франківській області

У Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія: на вулиці Кудрявській, ймовірно, в одній із багатоповерхівок, спалахнула пожежа у квартирі.

Як повідомляють очевидці та підписники місцевих Telegram-каналів, пожежі передував вибух.

«Палає квартира на вул. Кудрявській: спочатку був вибух, а потім спалахнула пожежа. На місці вже працюють рятувальники», — йдеться у повідомленні, поширеному серед київських пабліків.

Наразі на місці інциденту вже працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією загоряння.

Причина вибуху та пожежі, а також інформація про постраждалих наразі невідомі.

У Києві пролунав вибух і загорілася квартира

