Київ
563
1 хв

Вибух у Києві: поліція повідомила перші подробиці

В одній з багатоповерхівок на Троєщині після звуку вибуху вилетіло вікно. Поліція вже з’ясувала причину інциденту.

Олександр Марущак Ірина Ігнатова
Поліція

Поліція повідомила про вибух туристичного газового балона в київській квартирі / © Поліція Полтавщини

У четвер ввечері, 29 січня, у Деснянському районі Києва на вулиці Сержа Лифаря, 1 стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку через детонацію туристичного газового балона.

Місцеві жителі повідомили про гучний звук. Сила удару була такою, що в одній із квартир вибило віконну раму, яка впала просто на землю під будинком. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції, пожежники та медики «швидкої».

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, причиною надзвичайної ситуації стало необережне поводження з приладом.

«Вибухнув балон у газовій туристичній плитці. Без потерпілих», — прокоментували правоохоронці.

У поліції також уточнили, що людина, яка на момент вибуху перебувала у квартирі, жива і госпіталізації не потребувала.

Наразі загрози життю інших мешканців немає, деталі з’ясовуються. Рятувальники вкотре закликали киян бути обережними під час використання туристичних газових пальників у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, днями в селищі Коцюбинське, що в Бучанському районі під Києвом, стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку. Мешканці квартири намагалися нагріти воду, використовуючи портативний туристичний газовий балон.

563
