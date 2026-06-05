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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

Вибух на поштовому терміналі в Києві: є загиблий та поранені (фото)

У сортувальному центрі в Оболонському районі столиці під час огляду вантажу вибухнула посилка, внаслідок чого 59-річний чоловік загинув на місці, ще двоє працівників отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі на Оболоні

Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі на Оболоні / © Поліція Києва

На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва прогримів вибух: одна людина загинула, ще двоє — травмовані.

Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася у п’ятницю вранці, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі на Оболоні / © Поліція Києва

Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі на Оболоні / © Поліція Києва

Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року у Солом’янському районі Києваі у сортувальному центрі «Укрпошти» прогримів вибух під час огляду посилки. Постраждало п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
448
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