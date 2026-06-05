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- Київ
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Вибух на поштовому терміналі в Києві: є загиблий та поранені (фото)
У сортувальному центрі в Оболонському районі столиці під час огляду вантажу вибухнула посилка, внаслідок чого 59-річний чоловік загинув на місці, ще двоє працівників отримали поранення.
На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва прогримів вибух: одна людина загинула, ще двоє — травмовані.
Про це повідомила поліція Києва.
Подія сталася у п’ятницю вранці, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці.
За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
Правоохоронці встановлюють усі обставини.
Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року у Солом’янському районі Києваі у сортувальному центрі «Укрпошти» прогримів вибух під час огляду посилки. Постраждало п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.