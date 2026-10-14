Вибух на Печерську: водій електромобіля дістав поранення

Вибух електрокара у Києві / © Поліція Києва

Реклама

У середу, 14 жовтня, у Печерському районі Києва вибухнув електромобіль, унаслідок чого постраждав водій.

Про це повідомила поліція Києва.

Реклама

З місця інциденту чоловіка з пораненнями, про особу якого не повідомляють, доправили до лікарні.

Реклама

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

«Всі обставини події встановлюються», — зазначили правоохоронці.

Поліція з’ясовує причини вибуху.

Нагадаємо, у січні цього року в Оболонському районі Києва пролунав вибух під час відкриття багажника автомобіля. Тоді осколкові поранення дістав військовослужбовець.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів