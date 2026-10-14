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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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302
Час на прочитання
1 хв

Вибух на Печерську: водій електромобіля дістав поранення

Слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки встановлюють причину вибуху.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Вибух електрокара у Києві

Вибух електрокара у Києві / © Поліція Києва

У середу, 14 жовтня, у Печерському районі Києва вибухнув електромобіль, унаслідок чого постраждав водій.

Про це повідомила поліція Києва.

З місця інциденту чоловіка з пораненнями, про особу якого не повідомляють, доправили до лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

«Всі обставини події встановлюються», — зазначили правоохоронці.

Поліція з’ясовує причини вибуху.

Нагадаємо, у січні цього року в Оболонському районі Києва пролунав вибух під час відкриття багажника автомобіля. Тоді осколкові поранення дістав військовослужбовець.

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