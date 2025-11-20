- Дата публікації
Вибух і масштабна пожежа у Києві: рятувальники назвали причину (фото)
У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину.
Під час гасіння пожежі у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва врятовано двох людей, у тому числі дитину.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві у Facebook.
Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.
«20 листопада об 11:39 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. На місці встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі 11-поверхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину», — йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві пролунав вибух і виникла пожежа в одному з будинків у Шевченківському районі.