Вибух і масштабна пожежа у Києві: рятувальники назвали причину (фото)

Пожежа у квартирі на Кудрявському узвозі / © ГУ ДСНС у Києві

Під час гасіння пожежі у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва врятовано двох людей, у тому числі дитину.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві у Facebook.

Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

«20 листопада об 11:39 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. На місці встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі 11-поверхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину», — йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.

Наслідки пожежі у квартирі на Кудрявському узвозі / © ГУ ДСНС у Києві

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві пролунав вибух і виникла пожежа в одному з будинків у Шевченківському районі.