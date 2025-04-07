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- Київ
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Вибух електроавтомобіля у центрі Києва: поліцейські затримали підозрюваного
На місці події поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до підпалу.
В центрі Києва сьогодні вранці сталася надзвичайна подія: на вулиці, поблизу станції метро «Олімпійська», загорівся електричний автомобіль. Чоловіка, якій ймовірно підпалив транспортний засіб затримано.
Про це розповіли у Поліції Києва.
Зазначається, що на місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та рятувальники. По прибуттю правоохоронці виявили полум’я, що охопило транспортний засіб. Згідно з повідомленнями свідків, вони затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля.
Завдяки оперативному втручанню рятувальних служб пожежу вдалося швидко ліквідувати. Поліція наразі встановлює всі обставини інциденту та розслідує справу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київській області чоловік через ревнощі спалив автомобілі друзів дружини.