"Вибух був дуже потужний": кияни розповіли про пережиту нічну атаку

У столиці було неспокійно

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У Києві внаслідок нічного російського удару спалахнули пожежі у трьох районах, постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей.

Містяни розповіли про пережиту атаку, пише Новини.LIVE.

«Коли ми вийшли в коридор, вже вилітали вікна від другого вибуху. Коли спустилися, ми вже побачили, що горять машини. Тут же приїхала пожежна. Почали гасити, поліція прибула, не пускала, тому що зруйнували багато. З вікон падало скло. Вибух був потужний. Де саме воно прилетіло, ми вже бачимо тільки зараз. Вночі тут було темно і не було видно», — поділилася жінка.

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Дата публікації 08:27, 04.05.25 Кількість переглядів 12 Атака по Києву 4 травня - що розповідають містяни

Нагадаємо, росіяни атакували столицю. Повітряна тривога тривала годину — працювала ППО.

Унаслідок атаки російських безпілотників і падіння уламків в Оболонському районі Києва сталося займання на верхніх поверхах багатоповерхівки, вогонь поширився на покрівлю. Також тут загорілися сім автомобілів, уламки впали у подвір’ї будинку, була пошкоджена будівля дитячого садочка.

«Шевченківський район: падіння уламків та займання в нежитловій зоні. Святошинський район: загорання трьох одноповерхових приватних будинків», — йдеться в повідомленні КМВА.

За даними відомства, всі осередки займання ліквідували.