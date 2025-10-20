Вибух автомобіля у Києві: поліція повідомила нові деталі та оприлюднила фото

Вибух автомобіля у Києві / © Поліція Києва

Поліція Києва спільно із СБУ встановлює обставини вибуху автомобіля у Голосіївському районі.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook та оприлюднила фото наслідків вибуху авто.

«У понеділок, 20 жовтня, близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються», — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Наслідки вибуху автомобіля у Києві / © Поліція Києва

«Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля нікого не було», — зазначили в поліції.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 20 жовтня прогримів вибух у припаркованому автомобілі. Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.