Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
- 308
Час на прочитання
- 1 хв
Вибух автівки у Києві кваліфіковано як теракт: постраждав військовий
Вибух пролунав під час відкриття багажника, подію кваліфіковано як теракт.
Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.
Про деталі повідомили у поліції.
«Унаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала», — йдеться у повідомленні.
За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України — терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.
Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнула автівка.
З власних джерел ТСН.ua у правоохоронних органах відомо, що постраждалі — це чоловік та жінка.