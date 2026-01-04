Вибух автівки у Києві кваліфіковано як теракт: постраждав військовий

На місці вибуху

Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

Про деталі повідомили у поліції.

«Унаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала», — йдеться у повідомленні.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України — терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнула автівка.

З власних джерел ТСН.ua у правоохоронних органах відомо, що постраждалі — це чоловік та жінка.