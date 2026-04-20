Втекли, поки вбивали людей: у Києві розслідують злочинну бездіяльність патрульних під час теракту

«Рятуй батька, не мене»: поки поранена дитина благала про допомогу, поліцейські втекли з місця теракту в Києві

У Києві двом співробітникам патрульної поліції оголосили підозру через їхню втечу під час терористичного акту у Голосіївському районі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

На відео видно, як хлопчик з вогнепальним пораненням просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові.

«Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події», — визнав Кравченко.

Він обурився, що через бездіяльність поліцейських озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

«Від 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від зазнаних поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту», — уточнив генпрокурор.

Що кажуть в ДБР

У ДБР також додали, що патрульні не вжили необхідних заходів для зупинення стрілянини та захисту людей. Перед заступанням на чергування правоохоронці отримали табельну вогнепальну зброю та службовий автомобіль.

Там підтвердили, що на місці події правоохоронці бачили поранену дитину та двох дорослих із вогнепальними пораненнями, яким перехожі намагалися надати допомогу.

«Поліцейські були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці не застосували зброю і не вжили жодних заходів для припинення стрілянини. Натомість екіпаж покинув місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту», — йдеться в повідомленні.

У ДБР наголосили, що через цю втечу нападника вчасно не зупинили і впродовж кількох годин озброєний чоловік убив шістьох людей, ще одна людина померла в лікарні. Неналежне виконання службових обов’язків могло сприяти тому, що нападник продовжив стрілянину.

Двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Стрілянина в Києві: що відомо

18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.