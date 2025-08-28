"Все палає, машини не впізнати": що бачили свідки нічного удару по Києву

Атака на Київ 28 серпня / © ДСНС

У ніч проти 28 серпня Київ знову атакували дрони та ракети. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки та знищені автомобілі. Очевидці розповідають про пережитий жах, вибиті вікна та боротьбу з вогнем.

Спогади очевидців показала кореспонтдентка ТСН Наталія Нагорна.

«Все палає, машини нема»

Житель Києва Євген згадує, що під час вибухів ховався у коридорі разом із дружиною та двома собаками. Уже після атаки чоловік побачив, що його автомобіль знищений.

«Був вдома в коридорі з дружиною та собаками. Коли почули вибухи — одразу зрозумів, треба бути готовим. У мене вдома два вогнегасники. Вибіг на стоянку, але свою автівку вже не впізнав. Все палає, не підійти ніяк», — каже Євген. Чоловік додає, що врятувала лише страховка, адже машина була застрахована навіть на випадок воєнних дій.

«Я рада, що ми живі»

Мешканка будинку Аня розповідає, що її квартира дивом не постраждала, але сусідські вікна вибило.

«Під нами у сусідів на третьому поверсі вибило вікна, бо були дерев’яні. У нас — металопластикові, тримаються. Я рада, що я жива. Я рада, що ми живі. Я вже поплакала», — ділиться жінка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРІЛИ БУДИНКИ, САДОЧОК, АВТО! ЛУ’ЯНІВКА ПЕРЕЖИЛА МАСОВАНУ АТАКУ

Зруйновані авто та вибиті шибки

Ще один свідок, Андрій, каже, що в його квартирі також вилетіли вікна, а автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

«Вночі вдома був. Скло у квартирі повилітало, на жаль. Але головне, що ми живі-здорові. Все буде добре», — говорить чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Безпілотники типу «Шахед» майже всю ніч атакували різні регіони країни та дісталися західних областей — Тернопільської та Івано-Франківської.

По Києву окупанти випустили десятки дронів, а після третьої години ночі кілька разів вдарили балістичними та аеробалістичними ракетами, зокрема «Кинджалами».

Столиця зазнала масованих обстрілів ракетами та дронами. У Дарницькому районі ракета зруйнувала житловий будинок, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами мера Віталія Кличка, станом на ранок у Києві зафіксовано 45 постраждалих, кількість загиблих зросла до восьми, серед них — дитина.

У Вінницькій області ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого без світла залишилися близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах, повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

Також під удар потрапило одне з підприємств у Запоріжжі — там сталася пожежа. Крім того, на Хмельниччині зафіксовано атаку ворожих дронів, частину з них було збито.