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РФ вбила 56-річну Ольгу Ніколаєнко з Вишневого: під час атаки жінка закрила собою онука
Російський безпілотник убив 56-річну мешканку Вишневого — жінка закрила собою онука, але сама не вижила.
Російський удар по супермаркету NOVUS у Вишневому під Києвом вчора, 22 листопада, забрав життя двох людей — 36-річної Марини Мойченко і 56-річної Ольги Ніколаєнко.
Про це повідомив мер Вишневого Ілля Діков.
«Смерть третьої людини, чоловіка, не підтвердилася. Ще 25 людей отримали поранення, серед них троє дітей», — додав мер.
Окремо Діков розповів про Ольгу Ніколаєнко. Під час ворожого удару жінка встигла захистити свого онука, однак сама зазнала смертельних травм.
За словами мера, Ольга Вікторівна — корінна мешканка Вишневого. Працювала у фармацевтичній галузі, зокрема в компанії «Дарниця», а останні 14 років — у відділі продажів компанії «Дельта Медікел».
«Рідні згадують її як яскраву, світлу й емоційну людину, сповнену життєвої енергії, щирості та доброти. Вона була люблячою мамою та бабусею, підтримувала рідних, дбала про свою стареньку матусю. Під час ворожої атаки Ольга Вікторівна захистила онука», — пише Ілля Діков.
Колеги також тепло відгукувалися про Ольгу Ніколаєнко. Її цінували за відповідальність, організованість, позитивне ставлення до роботи та вміння знаходити спільну мову з людьми.
Після ворожого удару жінку доправили до лікарні в Боярці. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям.
Раніше ми розповідали про другу жертву удару по Вишневому — 36-річну вчительку Марину Мойченко. Без матері залишилося двоє доньок.
Нагадаємо, у Вишневому внаслідок удару РФ по продуктовому магазину загинули двоє людей, ще щонайменше 15 дістали поранення.
Крім того, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок. Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Димеру зросла до 11 людей.