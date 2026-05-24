Вперше з часів Другої світової: ракетна атака РФ пошкодила будівлю МЗС України

Ракетна атака РФ пошкодила будівлю МЗС України / © Андрій Сибіга

Реклама

Унаслідок масованої ракетної атаки на Україну сьогодні вночі стало відомо про пошкодження будівлі Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Від російського удару постраждало Міністерство закордонних справ України

Міністр закордонних справ повідомив, що внаслідок російської нічної атаки на столицю було пошкоджено будівлю МЗС у центрі Києва.

Реклама

«Будівля МЗС України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів, що сталися поблизу. Ця унікальна архітектурна спадщина, збудована Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала вперше з часів Другої світової війни», — пише Сибіга.

У Міністерстві закордонних справ подекуди повибивало вікна.

«Дивлячись на розбиті вікна цього ранку, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися», — продовжив міністр.

Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протидіяти російській агресії та наближати мир для України.

Реклама

Міністр зазначив, що російські удари були спрямовані на історичну територію, фактичний центр Київської Русі.

«Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації», — додав Андрій Сибіга.

Наслідки нічної атаки на столицю: головне

Російський обстріл Києва спричинив руйнування у всіх районах міста — загалом зафіксовано понад 40 осередків пошкоджень. Мер столиці повідомив про двох загиблих та 56 поранених громадян.

Ударів зазнав житловий фонд: постраждали приватні будинки, гуртожиток у Дарницькому районі та багатоповерхівки у Солом’янському, Шевченківському, Оболонському й Печерському районах. Також руйнування та пожежі зафіксували на комерційних об’єктах, серед яких торгові центри, ринок, склади та будівельний гіпермаркет.

Реклама

Суттєвої шкоди завдано й міській інфраструктурі. Через пошкодження вибуховою хвилею станції «Лук’янівська» її роботу тимчасово призупинили. Крім того, руйнувань зазнали освітній заклад, бізнес-центр, будівля музею та центральний офіс «Укрпошти», низка архітектурних пам’яток столиці — музеїв, монастирів.

Новини партнерів