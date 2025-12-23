Вовк покусав господарку у квартирі в Києві: поліція знайшла в оселі ще й мертву лисицю

Вовк у квартирі / © facebook.com/UAnimals.official

У Києві мешканка Оболоні утримувала у квартирі лисицю та вовка — поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомила поліція Києва.

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж. Так, в інтернеті поширилось відео як зоозахисники вилучають з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю помешкання.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці.

Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини.

Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.

Нагадаємо, у багатоповерхівці на Оболоні в Києві домашній вовк напав на свою власницю, завдавши їй тяжких рваних ран. Тварина тривалий час жила у квартирі в умовах антисанітарії і в неї стався спалах агресії.

У Wild Animals Rescue Center звернули увагу, що ця жінка не вперше заводить диких тварин. Так, сім років тому у неї вже вилучали двох вовків Армана та Малиша. Їх полікували і відправили жити за кордон у хороші умови. Після цього киянка знову купила вовка на сайті animal-planet і тепер переживає наслідки.