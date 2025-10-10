Ворожий удар по Києву: коли відновлять електро-, водо- та газопостачання у місті

За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи / © livejournal.com

Через ворожу атаку у Києві наразі без енергопостачання перебувають 2939 об’єктів інфраструктури. 4474 будинки — без водопостачання.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

За інформацією «Київводоканалу», триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон.

Від газопостачання від’єднали будинок на бульварі Лесі Українки, що зазнав пошкоджень через обстріл.

Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Також протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що на лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є також проблеми з водопостачанням. Наразі у місті зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів.

В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.