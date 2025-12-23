Ворожий обстріл Києва: в якому стані перебуває пошкоджений будинок у Святошинському районі

Безпілотник

Внаслідок російського обстрілу у Святошинському районі Києва 23 грудня уламки ворожих дронів впали на житловий будинок. Там вибито скління вікон, пошкоджено балкони.

Про це розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

«В деяких квартирах цієї п’ятиповерхівки були заблоковані люди на момент падіння уламків. Рятувальні служби оперативно прибули на місце та відпрацювали, деблокували всіх потерпілих мешканців. Слава Богу, кількість постраждалих невелика», — наголосила вона.

За її словами, у будівлі вибито скління вікон та пошкоджено балкони, проте критичних руйнувань попередньо не зафіксовано.

Наразі профільні служби проводять детальну експертизу будинку, щоб визначити, чи безпечно людям залишатися у своїх квартирах.

«Після проведення детальної перевірки, відпрацювання службами зможуть сказати, чи необхідно деяким мешканцям відселення в інше житло тимчасово, чи вони не зможуть надалі проживати в своїх квартирах через аварійність. Це буде відпрацьовано службами протягом кількох годин і буде детальна інформація», — пояснила посадовиця.

Нагадаємо, через атаку Росії по Києву 23 грудня є постраждалі. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Одна дитина перебуває в «Охматдиті».