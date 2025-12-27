Вибиті вікна у депо: наслідки ворожого удару по транспортній системі Києва

Обстріл Києва / © Управління ДСНС Києва

Реклама

Внаслідок ворожого обстрілу Києва у ніч проти 27 грудня пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та рухомого складу. До ліквідації наслідків залучено 30 працівників шляхово-експлуатаційних управлінь районів міста та 10 одиниць спеціалізованої техніки.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Вибуховою хвилею пошкоджено автобус — вибиті вікна. Також зафіксовано влучання по території одного з депо, унаслідок чого пошкоджено 20 трамвайних вагонів, зокрема вікна та елементи кузова. Один із вагонів зазнав значних пошкоджень.

Реклама

Також є пошкодження контактної мережі КП «Київпастранс», через що рух трамваїв на окремих ділянках тимчасово заблоковано.

Через складну ситуацію в енергосистемі, що спричинена ворожим обстрілом Києва, на окремих ділянках міста тимчасово призупинено рух електротранспорту. Частково транспортне сполучення забезпечене автобусами. Оперативно про зміни руху та затримку маршрутів тролейбусів і трамваїв інформує Telegram-канал КП «Київпастранс».

Серед іншого є пошкодження мереж зовнішнього освітлення у різних районах міста. Відповідні служби вже працюють на місцях.

Через просадку напруги в електромережі на окремих об’єктах метрополітену тимчасово були перебої в роботі деякого обладнання, зокрема освітлення та ескалаторів. Наразі робота стабілізована. Рух поїздів забезпечено, однак через складну енергетичну ситуацію можливі зміни у графіках руху на окремих лініях.

Реклама

За інформацією фахівців КП «Центр організації дорожнього руху» пошкоджень світлофорних об’єктів не зафіксовано. Однак, через відсутність електроенергії наразі не працюють 135 об’єктів. 262 світлофорних обʼєктів працюють від шаф резервного живлення.

Прохання до водіїв бути уважними та обережними на перехрестях та наземних пішохідних переходах, де не працюють світлофори; керуватися дорожніми знаками й надавати перевагу в русі пішоходам.

Міські служби продовжують роботу з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, протягом ночі та зранку 27 грудня Київ перебував під атакою російських дронів та ракет. Росіяни здійснили масований удар по столиці, у багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків.

Реклама

Наразі відомо про 32 постраждалих, деяким з яких надають допомогу у лікарнях. Одна людина загинула.

Російська атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.