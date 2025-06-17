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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Ворожа масована атака на Київ призвела до масштабних руйнувань: в КМВА розповіли деталі

Вночі 17 червня Київ атакували російські дрони та ракети, що призвело до руйнувань та пожеж.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки російської атаки на Київ 17 червня

Наслідки російської атаки на Київ 17 червня / © ДСНС

Російська комбінована атака на Київ 17 червня призвела до серйозних пошкоджень у різних районах столиці. Ворог застосував ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Станом на 11:20 тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

У Соломʼянському районі ворожі БпЛА влучили в гуртожиток. На щастя, пожежі не виникло. Російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Наразі триває рятувальна операція та розбір завалів. Також пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, ліцей-інтернат і СТО. Уламки збитих ворожих цілей впали на кількох локаціях у зоні нежитлової забудови.

У Святошинському районі БпЛА влучив в 12-поверховий житловий будинок, пошкодивши ліфтову шахту та прилеглу квартиру. Також зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови.

У Дарницькому районі були пошкоджені ліцей та дитячий садок, а також 20-поверховий житловий будинок. Зафіксовано вибиті вікна в багатоквартирних будинках на кількох локаціях, а також пошкодження будівлі та потягу Укрзалізниці. Виникли займання на кількох обʼєктах.

В Дніпровському районі уламки збитої ворожої цілі, які пошкодили стіну одного з житлових будинків і контактну мережу Укрзалізниці.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей на кількох локаціях без значних пошкоджень, а в Оболонському районі пошкоджено приватний автомобіль.

У Шевченківському районі пошкоджено вікна будівель та автомобілів, а також виникли пожежі, які були ліквідовані ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки в Києві зафіксовано численні пошкодження на понад 30 локаціях. Серед ушкоджень — зруйновані автомобілі, вирви та пошкоджені конструкції будівель. Рятувальники, поліція та інші органи правопорядку разом з міськими та районними комунальними службами активно працюють на місцях події.

Пожежі, що виникли через вибухи, були локалізовані та ліквідовані на площі понад 10 тис. квадратних метрів. Наразі тривають роботи з розчищення завалів, ремонту покрівель та прибирання сміття.

Для надання допомоги постраждалим розгорнуто гуманітарні штаби в Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Станом на 10:00 медики повідомляють про 114 постраждалих, 68 з яких госпіталізовано, у тому числі двоє дітей у середньому стані. Встановлено особи чотирьох загиблих, ще особи понад десяти загиблих встановлюються. Також є зниклі безвісти після ракетного удару в Соломʼянському районі.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 червня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Київ, Одесу та Запоріжжя, використавши дрони та ракети. В Одесі 17 людей отримали поранення, серед них вагітна жінка. У Запоріжжі зафіксовані руйнування на підприємствах та в житлових будинках.

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