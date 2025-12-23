- Дата публікації
Ворожа атака у Святошинському районі Києва: поліцейські продовжують документувати наслідки (фото)
Для координації допомоги містянам в районі функціонують гуманітарні штаби, розгорнутий мобільний пункт поліції.
Поліцейські продовжують документувати наслідки ворожої атаки у Святошинському районі Києва.
На місці пошкодженого будинку задіяно 85 поліцейських, які забезпечують публічний порядок, приймають звернення від громадян та надають психологічну допомогу, йдеться у повідомленні поліції Києва.
Станом на 15:30 правоохоронці отримали понад 90 заяв від мешканців щодо пошкодження майна та інших наслідків атаки.
Роботи тривають.
Кількість постраждалих залишається незмінною — п’ять осіб, серед них 16-річна дівчина.
Нагадаємо, 23 грудня ворог безпілотниками атакував столицю, внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей, двоє перебувають у тяжкому стані.