Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Ворожа атака у Святошинському районі Києва: поліцейські продовжують документувати наслідки (фото)

Для координації допомоги містянам в районі функціонують гуманітарні штаби, розгорнутий мобільний пункт поліції.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Поліцейські продовжують документувати наслідки ворожої атаки у Святошинському районі Києва.

На місці пошкодженого будинку задіяно 85 поліцейських, які забезпечують публічний порядок, приймають звернення від громадян та надають психологічну допомогу, йдеться у повідомленні поліції Києва.

Для координації допомоги містянам в районі функціонують гуманітарні штаби, розгорнутий мобільний пункт поліції.

Станом на 15:30 правоохоронці отримали понад 90 заяв від мешканців щодо пошкодження майна та інших наслідків атаки.

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Наслідки ворожої атаки на Київ 23 грудня / © Поліція Києва

Роботи тривають.

Кількість постраждалих залишається незмінною — п’ять осіб, серед них 16-річна дівчина.

Нагадаємо, 23 грудня ворог безпілотниками атакував столицю, внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей, двоє перебувають у тяжкому стані.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
