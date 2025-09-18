ТСН у соціальних мережах

Ворожа атака на Київщині: пожежі у Бориспільському та Бучанському районах

Унаслідок нічної атаки ворога на Київщині сталося кілька загорянь.

Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У ніч проти 18 вересня росіяни безпілотниками атакували Київщину.

Про це повідомляє Київська ОВА

Унаслідок атаки, зокрема, у Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. На місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Також наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі: в одному з приватних будинків виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували вогонь.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Детальні дані обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, що у небі над Києвом було зафіксовано загрозу: працювало ППО.

