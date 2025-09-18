- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворожа атака на Київщині: пожежі у Бориспільському та Бучанському районах
Унаслідок нічної атаки ворога на Київщині сталося кілька загорянь.
У ніч проти 18 вересня росіяни безпілотниками атакували Київщину.
Про це повідомляє Київська ОВА
Унаслідок атаки, зокрема, у Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. На місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.
Також наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі: в одному з приватних будинків виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували вогонь.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Детальні дані обіцяють надати згодом.
Нагадаємо, що у небі над Києвом було зафіксовано загрозу: працювало ППО.