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- Київ
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Ворожа атака на Київ: у Святошинському районі жінка оплакує загиблу маму
Цинічний злочин РФ забрав життя невинних цивільних людей.
Росіяни вбили 84-річну жінку у Святошинському районі Києва. Олена Лунівна загинула внаслідок ворожої атаки. На кадрах із місця події донька Людмила сидить біля тіла матері й оплакує її.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Людмила каже, що її мати мала міцне здоровʼя і ще не збиралася помирати.
Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинуло 9 людей.