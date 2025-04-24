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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2205
Час на прочитання
1 хв

Ворожа атака на Київ: у Святошинському районі жінка оплакує загиблу маму

Цинічний злочин РФ забрав життя невинних цивільних людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ 24 квітня

Атака на Київ 24 квітня / © Управління ДСНС Києва

Росіяни вбили 84-річну жінку у Святошинському районі Києва. Олена Лунівна загинула внаслідок ворожої атаки. На кадрах із місця події донька Людмила сидить біля тіла матері й оплакує її.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Людмила каже, що її мати мала міцне здоровʼя і ще не збиралася помирати.

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинуло 9 людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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