Ворожа атака на Київ: Кличко закликає не залишати укриттів
На Київ знову летить балістика — у місті працюють сили ППО, у Дарницькому районі зафіксовано виклик медиків. Влада закликає не залишати укриттів.
У столиці знову зафіксовано пуски балістичних ракет. У місті працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Дарницького району — бригада екстреної допомоги вже виїхала на місце.
Атака на столицю триває. У місті зберігається висока небезпека повторних ударів.
Кличко закликав мешканців не виходити з укриттів до офіційного відбою тривоги.