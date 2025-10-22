ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
779
Час на прочитання
1 хв

Ворожа атака на Київ: Кличко закликає не залишати укриттів

На Київ знову летить балістика — у місті працюють сили ППО, у Дарницькому районі зафіксовано виклик медиків. Влада закликає не залишати укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У столиці знову зафіксовано пуски балістичних ракет. У місті працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Дарницького району — бригада екстреної допомоги вже виїхала на місце.

Атака на столицю триває. У місті зберігається висока небезпека повторних ударів.

Кличко закликав мешканців не виходити з укриттів до офіційного відбою тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
779
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie