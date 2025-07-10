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Ворог здійснив масовану атаку на Київ: в ДСНС розповіли про наслідки (фото, відео)
Ворог атакував Київ вночі балістикою і дронами. Загинули щонайменше двоє людей, є поранені.
У ніч проти 10 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Унаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У Шевченківському районі пошкоджено житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Пожежі спалахнули на дахах, балконах та техповерхах. Також повідомляється про постраждалих.
У Солом’янському районі загорілися адміністративні та складські приміщення. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ворожого удару. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу, пожежу вдалося швидко загасити — постраждалих немає.
У Подільському районі, на жаль, є загиблі. Також уламки падали в Оболонському та Деснянському районах, пошкоджено об’єкти інфраструктури.
До ліквідації наслідків атак залучено близько 400 рятувальників, 90 одиниць техніки, а також піротехнічні розрахунки для обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія завдала масованого удару по Києву, використавши балістичні ракети та дрони.
За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше 16 — дістали поранення. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі.