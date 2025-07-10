Ворог здійснив масовану атаку на Київ: в ДСНС розповіли про наслідки (фото, відео)

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

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У ніч проти 10 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Унаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Шевченківському районі пошкоджено житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Пожежі спалахнули на дахах, балконах та техповерхах. Також повідомляється про постраждалих.

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У Солом’янському районі загорілися адміністративні та складські приміщення. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ворожого удару. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу, пожежу вдалося швидко загасити — постраждалих немає.

У Подільському районі, на жаль, є загиблі. Також уламки падали в Оболонському та Деснянському районах, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки 10 липня 2025 року / © ДСНС

До ліквідації наслідків атак залучено близько 400 рятувальників, 90 одиниць техніки, а також піротехнічні розрахунки для обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Дата публікації 09:17, 10.07.25 Кількість переглядів 13 Рятувальники ліквідують наслідки нічної атаки на Київ

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія завдала масованого удару по Києву, використавши балістичні ракети та дрони.

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За попередніми даними, загинули двоє людей, ще щонайменше 16 — дістали поранення. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі.