ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував удару дронами Київщину: у КОВА розповіли про наслідки

ППО Київщини відбили атаку ворожих БпЛА, знищено понад 20 дронів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ППО

ППО / © Державна прикордонна служба України

У ніч проти 19 липня Київська область знову зазнала повітряної атаки з боку російських безпілотників. Ворожі дрони атакували мирні населені пункти області, проте сили протиповітряної оборони ефективно відбили напад.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

За повідомленням обласної влади, постраждалих серед мирного населення немає. Влучань у критичну чи житлову інфраструктуру також не зафіксовано. Єдиним пошкодженим об’єктом став легковий автомобіль у Вишгородському районі.

Оборону неба тримали й мобільні групи «Чисте небо». За ніч підрозділи збили понад два десятки ворожих дронів.

«Знову надійно відпрацювали наші мисливці з „Чисте небо“. За ніч на рубежах області перехоплено понад два десятки ворожих дронів», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та зранку 19 липня РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Також під обстрілом опинилась Шостка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie