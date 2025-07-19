Ворог атакував удару дронами Київщину: у КОВА розповіли про наслідки

ППО / © Державна прикордонна служба України

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У ніч проти 19 липня Київська область знову зазнала повітряної атаки з боку російських безпілотників. Ворожі дрони атакували мирні населені пункти області, проте сили протиповітряної оборони ефективно відбили напад.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

За повідомленням обласної влади, постраждалих серед мирного населення немає. Влучань у критичну чи житлову інфраструктуру також не зафіксовано. Єдиним пошкодженим об’єктом став легковий автомобіль у Вишгородському районі.

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Оборону неба тримали й мобільні групи «Чисте небо». За ніч підрозділи збили понад два десятки ворожих дронів.

«Знову надійно відпрацювали наші мисливці з „Чисте небо“. За ніч на рубежах області перехоплено понад два десятки ворожих дронів», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та зранку 19 липня РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Також під обстрілом опинилась Шостка.

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