Ворог вдруге за ніч масовано атакує Київ: летять БпЛА та ракети

Робота сил ППО / © Getty Images

Російські загарбники вранці, 29 листопада здійснюють другу хвилю масованої ракетно-дронової атаки на Київ.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що кілька груп ударних безпілотників атакують столицю з різних сторін, зокрема з півдня, сходу та півночі.

Моніторингові канали повідомляють, що у напрямку столиці ворог запустив понад 150 безпілотників.

Крім того, у повітряному просторі України перебувають крилаті ракети, які запустили РФ стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

У столиці лунають численні вибухи, протиповітряна оборона відпрацьовує по цілях, які поступово заходять у повітряний простір Києва.

Наразі відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки загинула одна людина, ще 11 осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 29 листопада фіксуються чисельні пошкодження та постраждалі у різних районах Києва.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.