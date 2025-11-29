- Дата публікації
Ворог вдруге за ніч масовано атакує Київ: летять БпЛА та ракети
У повітрі десятки дронів, у місті лунають вибухи, працює ППО.
Російські загарбники вранці, 29 листопада здійснюють другу хвилю масованої ракетно-дронової атаки на Київ.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що кілька груп ударних безпілотників атакують столицю з різних сторін, зокрема з півдня, сходу та півночі.
Моніторингові канали повідомляють, що у напрямку столиці ворог запустив понад 150 безпілотників.
Крім того, у повітряному просторі України перебувають крилаті ракети, які запустили РФ стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
У столиці лунають численні вибухи, протиповітряна оборона відпрацьовує по цілях, які поступово заходять у повітряний простір Києва.
Наразі відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки загинула одна людина, ще 11 осіб отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 29 листопада фіксуються чисельні пошкодження та постраждалі у різних районах Києва.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.