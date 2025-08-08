- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1312
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог розгромив будинок рестораторки Маргарити Січкар під час атаки на Київщину (фото)
Рестораторка Маргарита Січкар показала фото свого пошкодженого будинку.
Через російську атаку на Київську область у ніч проти 8 серпня суттєві пошкодження отримав будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар.
Про це сама рестораторка повідомила на свій Facebook-сторінці.
Січкар опублікувала фото з руйнуваннями її будинку, авто та прилеглої території. Усюди лежать уламки розтрощеного майна рестораторки.
Вона зробила короткий допис: «1.20 мій будинок», а також надала номер картки для допомоги.
Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київщину ударними дронами. Були поранені троє жінок. У приватному секторі спалахнули пожежі, пошкоджено кілька будинків.
Згодом стало відомо, що під ворожу атаку потрапила Буча. Там були пошкоджені сім приватних будинків та дитсадок. Минулося без жертв.