Ворог розгромив будинок рестораторки Маргарити Січкар під час атаки на Київщину (фото)

Пошкоджений будинок рестораторки Маргарити Січкар / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 8 серпня суттєві пошкодження отримав будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар.

Про це сама рестораторка повідомила на свій Facebook-сторінці.

Січкар опублікувала фото з руйнуваннями її будинку, авто та прилеглої території. Усюди лежать уламки розтрощеного майна рестораторки.

Вона зробила короткий допис: «1.20 мій будинок», а також надала номер картки для допомоги.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київщину ударними дронами. Були поранені троє жінок. У приватному секторі спалахнули пожежі, пошкоджено кілька будинків.

Згодом стало відомо, що під ворожу атаку потрапила Буча. Там були пошкоджені сім приватних будинків та дитсадок. Минулося без жертв.