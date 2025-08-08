ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1312
Час на прочитання
1 хв

Ворог розгромив будинок рестораторки Маргарити Січкар під час атаки на Київщину (фото)

Рестораторка Маргарита Січкар показала фото свого пошкодженого будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджений будинок рестораторки Маргарити Січкар

Пошкоджений будинок рестораторки Маргарити Січкар / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 8 серпня суттєві пошкодження отримав будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар.

Про це сама рестораторка повідомила на свій Facebook-сторінці.

Січкар опублікувала фото з руйнуваннями її будинку, авто та прилеглої території. Усюди лежать уламки розтрощеного майна рестораторки.

Вона зробила короткий допис: «1.20 мій будинок», а також надала номер картки для допомоги.

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкоджена машина рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкоджена машина рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Пошкодження будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Уламки на території будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Уламки на території будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Уламки на території будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Уламки на території будинку рестораторки Маргарити Січкар після атаки / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київщину ударними дронами. Були поранені троє жінок. У приватному секторі спалахнули пожежі, пошкоджено кілька будинків.

Згодом стало відомо, що під ворожу атаку потрапила Буча. Там були пошкоджені сім приватних будинків та дитсадок. Минулося без жертв.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie