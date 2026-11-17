Пошкодження в об’єкті Міністерства юстиції після атаки на Київ / © Facebook-сторінка Дениса Маслова

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Під час нічної атаки на Київ 17 листопада російські війська пошкодили одразу три об’єкти Міністерства юстиції. Попри вибиті вікна та знищену техніку, серед працівників відомства минулося без постраждалих.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Маслов.

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Унаслідок атаки були пошкоджені приміщення центрального апарату Мін’юсту, Київського міжрегіонального управління міністерства, а також Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз.

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За словами Маслова, внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання, техніку та меблі, а також вибито вікна. Водночас серед працівників постраждалих немає.

Від самого ранку експерти Мін’юсту спільно з правоохоронцями документують наслідки російської атаки. Очільник відомства зазначив, що пошкоджені приміщення планують оперативно відновити.

«Ворог прагне паралізувати роботу державних інституцій. Проте Міністерство юстиції продовжує працювати та забезпечувати безперервність роботи системи юстиції», –додав Маслов.

Пошкодження в об’єкті Міністерства юстиції після атаки на Київ / © Facebook-сторінка Дениса Маслова

Пошкодження в об’єкті Міністерства юстиції після атаки на Київ / © Facebook-сторінка Дениса Маслова

Пошкодження в об’єкті Міністерства юстиції після атаки на Київ / © Facebook-сторінка Дениса Маслова

Пошкодження в об’єкті Міністерства юстиції після атаки на Київ / © Facebook-сторінка Дениса Маслова

Обстріл Києва 17 листопада — що відомо про наслідки

Нагадаємо, увечері 16 листопада та на світанку 17 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Унаслідок ударів по Оболонському району пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю. Загинули двоє людей, 34-річний чоловік отримав травми, ще одну людину рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. У Дніпровському районі через влучання в нежитлову будівлю спалахнула пожежа.

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Також пошкоджено Північний і Південний мости, рух ними було тимчасово перекрито до висновків фахівців. Через ушкодження тепломережі на Південному мосту без опалення залишилися 317 будинків у Дарницькому районі. Призупинили рух поїздів «зеленою» гілкою метро.

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