Ворог масовано атакує Київ ударними БпЛА: є постраждалі

Ворог масовано атакує Київ БпЛА / © ТСН.ua

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Російські загарбники в ніч проти 23 червня здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками на Київ.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«Дуже багато дронів на Київ. Країна-терорист Росія вкотре проявляє своє нутро. Кияни, варто залишатися в укриттях до відбою та перечекати загрозу. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків на Київ заходять ворожі ударні БпЛА», — йдеться у повідомленні.

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Очільник столиці Віталій Кличко заявив, що в результаті атаки БпЛА двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі.

«Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують», — додав Кличко.

У повітряних силах заявили, що окрім столиці під загрозою атаки безпілотників перебувають біла Церква, Полтава та Кривий Ріг.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 23 червня пролунали вибухи.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.