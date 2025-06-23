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- Київ
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Ворог масовано атакує Київ ударними БпЛА: є постраждалі
Унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі та зафіксовано пожежу.
Російські загарбники в ніч проти 23 червня здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками на Київ.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
«Дуже багато дронів на Київ. Країна-терорист Росія вкотре проявляє своє нутро. Кияни, варто залишатися в укриттях до відбою та перечекати загрозу. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків на Київ заходять ворожі ударні БпЛА», — йдеться у повідомленні.
Очільник столиці Віталій Кличко заявив, що в результаті атаки БпЛА двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі.
«Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують», — додав Кличко.
У повітряних силах заявили, що окрім столиці під загрозою атаки безпілотників перебувають біла Церква, Полтава та Кривий Ріг.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 23 червня пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.