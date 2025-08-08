Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

У ніч на 8 серпня російські загарбники атакували населені пункти Київської області ударними дронами.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Він заявив, що під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район Київщини.

«На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні», — зазначив Калашник.

Внаслідок удару в приватному секторі виникли пожежі, пошкоджено кілька будинків. На місцях працюють усі екстрені служби.

Інформація щодо масштабів руйнувань і стану потерпілих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Київській області в ніч проти 8 серпня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих БпЛА.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 8 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.