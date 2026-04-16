Ворог атакував Київ: серед загиблих — дитина

У столиці зростає кількість постраждалих після ворожого удару. Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих, серед яких є дитина.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За попередніми даними відомо про загибель 12-річної дитини внаслідок російського обстрілу. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося про пошкодження в Оболонському та Подільському районах столиці. Зокрема, в одному з житлових будинків сталася пожежа на першому поверсі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

