Ворог атакував Київ: серед загиблих — дитина
У Києві внаслідок ворожої атаки вже відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина.
У столиці зростає кількість постраждалих після ворожого удару. Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих, серед яких є дитина.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Оновлено
За попередніми даними відомо про загибель 12-річної дитини внаслідок російського обстрілу. Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося про пошкодження в Оболонському та Подільському районах столиці. Зокрема, в одному з житлових будинків сталася пожежа на першому поверсі.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.